Stagione flop fino a questo momento a Liverpool per Thiago Alcantara che la prossima estate potrebbe anche essere messo sul mercato dai ‘Reds’. Idea con l’Inter

Sembra trascorsa un’eternità da quando Conte con le sue scelte e Marotta a parole avevano messo praticamente alla porta Christian Eriksen. Il centrocampista danese sembrava infatti un separato in casa e destinato a partire nel corso della finestra invernale di calciomercato. L’ex Spurs alla fine per mancanza di offerte congrue è rimasto a Milano e pian piano è riuscito a ribaltare completamente le gerarchie interne, facendo scattare quella scintilla che da tempo ci si aspettava da lui. Eriksen ha infatti conquistato un ruolo da titolare al fianco di Brozovic e Barella, ridisegnando le gerarchie interne di Antonio Conte, bravo a tornare sui suoi passi. Ora però il suo nome potrebbe tornare in auge in ottica addio con una suggestione dalla Premier. Per tutte le news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Thiago ha deluso: idea di scambio con Eriksen

In quel di Liverpool va registrato il flop di Thiago Alcantara. Il centrocampista spagnolo era arrivato alla corte di Klopp come fiore all’occhiello della campagna acquisti estiva, dopo annate da incorniciare al Bayern Monaco. Complici diversi guai fisici l’ex Barça ha raccolto appena 14 presenze in Premier League, e potrebbe anche finire sul mercato alla riapertura delle ostilità. Nello specifico il Liverpool cercherebbe un compratore e un’idea potrebbe essere uno scambio alla pari proprio con l’Inter.

I ‘Reds’ potrebbe provare a cambiare Thiago, alla pari sui 35 milioni, con Eriksen, che in Premier ha lasciato un grandissimo ricordo con i suoi trascorsi con la maglia del Tottenham. Operazione comunque fuori portata per la società nerazzurra visto l’ingaggio del naturalizzato spagnolo che è molto elevato. Parliamo di circa 12 milioni di euro, senza contare la fragilità fisica che denota il ragazzo.