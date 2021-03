Inter-Atalanta: prima dell’avvincente sfida tra nerazzurri e bergamaschi ha detto la sua anche Alberto Zaccheroni soprattutto sulla Beneamata

Alberto Zaccheroni, ai microfoni di ‘Tuttosport’ ha parlato dell’Inter che domani sera alle ore 20.45 ospiterà l’Atalanta a ‘San Siro’ in un match tutt’altro che scontato. L’ex tecnico dei nerazzurri ha elogiato Sanchez e Lukaku definendo il belga inarrestabile. In più, ha spiegato perché la squadra di Conte è attualmente difficile da fermare:

“Sanchez? Col Parma si sono visti alcuni spunti dei suoi. Inter? Quando c’è la possibilità reale di vincere non devi neanche più stimolare i tuoi calciatori. Per questo adesso è difficile da fermare. Pallone d’Oro? Secondo me è un premio che deve essere assegnato a quello che sposta gli equilibri più di tutti. Io onestamente non mi meraviglierei se lo vincesse Lukaku. Da quando è arrivato all’Inter sta facendo cose straordinarie. Quando riceve la palla e allarga gli alettoni ha uno spunto incontenibile“.