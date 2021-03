Inter-Atalanta: Robin Gosens ha parlato del match con i nerazzurri di domani sera spiegando che può significare tanto anche in chiave scudetto Alla vigilia di Inter-Atalanta, Robin Gosens ha rilasciato un’intervista a ‘L’eco di Bergamo’ parlando di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku ma spiegando anche che potrebbe significare tanto in chiave scudetto per i nerazzurri ma pure per la ‘Dea’. Le sue parole: LEGGI ANCHE>>> Serie A, Inter-Atalanta | Le probabili formazioni LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, flop e scambio | Obiettivo Eriksen

“Il match di domani? Stiamo facendo molto bene, non prendiamo tanti gol e attacchiamo con tanti uomini. E questa è una forza che l’Inter non ha: loro giocano soprattutto in contropiede con Lukaku e Lautaro che sono due campioni che stanno facendo molto bene. Sarà una partita che potrà essere decisa da episodi, ma noi arriviamo con grande fiducia e vogliamo vincere a ‘San Siro’. Non siamo campioni che devono vincere per forza lo scudetto, però se ce la facciamo ci siamo anche noi“.