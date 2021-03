Calciomercato Inter: la sfida di questa sera trai nerazzurri e l’Atalanta è anche fuori dal campo. I tre obiettivi di Conte per l’estate

Questa sera, alle ore 20.45, andrà in scena un match veramente da urlo tra Inter e Atalanta a ‘San Siro’. Una partita che può rivelarsi fondamentale anche in ottica scudetto. Tra le due compagini, però, ci potrebbe essere un confronto anche sul mercato. Antonio Conte, infatti, sembra aver mirato tre obiettivi che per la squadra di Gasperini sono a dir poco indispensabili: Ilicic, Muriel e Gosens. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Inter-Atalanta, Muriel e Sanchez dalla panchina: sfida nella sfida tra i bomber

Calciomercato Inter, tre rinforzi per Conte: i dettagli

Josip Ilicic, Luis Muriel e Robing Gosens. Tre i giocatori che Antonio Conte avrebbe chiesto all’Inter per rinforzare la rosa. Il giocatore sloveno, secondo fonti spagnole, piacerebbe molto al tecnico leccese. Non da escludere, però, Muriel che sta facendo tanto bene alla ‘Dea’ e soprattutto Robin Gosens, vecchio obiettivo della ‘Beneamata’ per la fascia sinistra.

LEGGI ANCHE>>> Inter, Vidal tra rilancio e addio | Torna di moda l’ipotesi scambio

Certo, soprattutto per il laterale mancino tedesco l’Atalanta difficilmente farà sconti (il cartellino ammonta a 50 milioni di euro), ma i nerazzurri potrebbero pensare anche ad una contropartita per abbassare il prezzo. Proprio per questo motivo, Gagliardini sarebbe l’uomo ideale per questa difficile operazione (l’ex giocatore dei bergamaschi è valutato da Marotta e colleghi circa 18 milioni).