Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Arturo Vidal tra campo e futuro. Torna a galla la possibilità di un suo ritorno in Spagna. Ecco i dettagli

Nelle ultime ore ha preso forza la candidatura di Arturo Vidal per una maglia da titolare stasera nel big match contro l’Atalanta valevole per la 26esima giornata di Serie A. Un match complicato ma che l’Inter di Antonio Conte sarà obbligato a vincere se vuole tornare a +6 dal Milan e a +10 dalla Juventus, vittoriosi tra sabato e domenica rispettivamente contro Lazio e Verona. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Inter-Atalanta, Vidal può panchinare Eriksen. Dalla Spagna: all’Atletico con uno scambio

Tornando al cileno, alcune indiscrezioni lo danno addirittura titolare certo a svantaggio di Eriksen, con Conte intenzionato quindi a ridare una chance dal primo minuto a quello che rimane un suo ‘pupillo’. La permanenza a Milano di Vidal oltre questa stagione, però, si fa sempre più incerta. In Spagna si ipotizza un suo ritorno nella Liga, per la precisione a Madrid sponda Atletico. A ‘spingere’ per il suo acquisto potrebbe essere Luis Suarez, elemento cardine dei ‘Colchoneros’ di Simeone primi in classifica e suo compagno fino all’anno scorso al Barcellona. L’Atletico potrebbe offrire uno scambio alla pari con il centrocampista messicano Hector Herrera, l’Inter invece rilanciare chiedendo il centrale brasiliano Felipe (31 anni) che per il ‘Cholo’ non è più imprescindibile.