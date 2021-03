Calciomercato Inter: sembra chiara ormai la prossima destinazione di Sergio Aguero accostato anche ai nerazzurri in passato. I dettagli

Sergio Aguero sembra avere il futuro segnato. Il giocatore del Manchester City, che in questa stagione ha disputato soltanto sei partite senza realizzare nemmeno un gol, pare essere arrivato al bivio in quel di Manchester. Il centravanti argentino, che veste la maglia dei ‘Citizens’ dal 2011, secondo fonti spagnole tra pochi mesi dirà addio a Guardiola e compagni per approdare al Barcellona. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, Wijnaldum a zero | L’annuncio dell’olandese

Calciomercato Inter, Aguero al Barcellona: c’è lo ‘zampino’ di Laporta

Joan Laporta è tornato Presidente del Barcellona (lo era stato in precedenza dal 2003 al 2010) e ha già le idee chiare su come riportare i ‘Blaugrana’ ad essere un top club europeo. Secondo ‘Todofichajes.com’, infatti, ci sarebbe già un accordo tra Aguero e lo stesso Laporta. Il giocatore argentino ha il contratto in scadenza a giugno e i catalani vogliono approfittarne per chiudere in fretta il grande colpo a zero.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, lo vuole Conte | Affare a sorpresa con l’Atalanta

Sull’approdo del centravanti classe 1988 influirebbe anche l’amicizia con Lionel Messi. Il ‘Kun’ dovrebbe firmare un contratto di due anni (più un’altra stagione opzionale) da capogiro. E l’Inter? I nerazzurri sono stati interessati al giocatore ma mai al punto di fare una seria offerta per accaparrarsi le prestazioni del giocatore argentino. In più, con la situazione societaria tuttora in bilico, è difficile poter pensare al mercato per la squadra allenata da Antonio Conte che, al momento, pensa solo alla lotta per lo scudetto.