Le ultime di calciomercato Inter mettono in risalto le dichiarazioni rilasciate da Georginio Wijnaldum. Nel mirino dei nerazzurri, l’olandese è stato interpellato sul proprio futuro

Marotta e soci hanno le mani legate per via dell’incertezza societaria, tuttavia non mollano quei calciatori che ritengono possano rinforzare l’Inter a partire della prossima stagione. Tra questi vi è senz’altro Georginio Wijnaldum, centrocampista olandese in forza al Liverpool e, soprattutto, in scadenza di contratto nel prossimo giugno. Il 30enne nativo di Rotterdam piace comunque ad altri grandi club europei, dal Barcellona del neo presidente Laporta (forse oggi in pole) fino alla Juventus.

Calciomercato Inter, obiettivo Wijnaldum: l’annuncio dell’olandese

Quale sarà la prossima destinazione di Wijnaldum? Interpellato da ‘BeIn Sports’, lo stesso classe ’90 non si è voluto sbilanciare anche per rispetto del suo Liverpool che è davvero in profonda crisi di gioco e risultati: “Tutti vogliono capire cosa succederà nel mio futuro, ma se non c’è niente da dire e non ci sono notizie, io non posso dire nulla. Spero che possiate pazientare fino a quando non ci saranno notizie. Ripeto, la cosa importante ora è tornare a fare risultati, piuttosto che parlare di me e della mia situazione contrattuale. Quando ci saranno notizie, le pubblicheremo“, ha concluso Wijnaldum per il quale occorrerebbe un investimento complessivo da circa 47 milioni di euro.