Samir Handanovic ha parlato alla fine di Inter-Atalanta, match valevole per la 26esima giornata di Serie A vinto dai nerazzurri col risultato di 1-0

“Può succedere di vincere così, i dettagli spostano le partite”. Così Handanovic al termine di Inter-Atalanta, finita 1-0 in favore della squadra di Conte di nuovo adesso in testa a +6 sul Milan: “E’ stata una gara tosta – ha aggiunto a ‘Sky Sport’ il portiere e capitano nerazzurro – L’importante era non perdere punti contro un avversario di questa forza. Questa è la strada”.

Handanovic non ha nascosto il fatto che l’eliminazione dalla Champions abbia dato dei vantaggi all’Inter: “Ora abbiamo una sttimana per correggere gli errori e preparare meglio le partite, prima non era possibile giocando ogni tre giorni. Da un lato è una ferita, dall’altro ci ha permesso di prepararci meglio. Cosa serve per lo scudetto? Ogni gara è diversa dall’altra – ha risposto in conclusione Handanovic, autore nel primo tempo di una grande parata – Bisogna sapere vincere le partite, palleggiare quando serve e soffrire quando serve“.