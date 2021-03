Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza i piani del nuovo presidente del Barcellona, Juan Laporta. Sulla lista della spesa anche i big nerazzurri

Juan Laporta è il vecchio-nuovo presidente del Barcellona. Nella tarda serata di ieri l’avvocato catalano ha sconfitto i rivali Victor Font e Antoni Freixa, con il quasi 55% dei voti, diventando per la terza volta il numero uno del club blaugrana. Già da oggi si metterà al lavoro per pianificare le strategie atte a rilanciare il Barça nei prossimi mesi e soprattutto nel prossimo calciomercato estivo. Il tutto partendo dalla conferma, ma sarà imprescindibile il rinnovo del contratto ora in scadenza a giugno, di Leo Messi.

Calciomercato, ‘missione’ Barcellona in casa Inter: cifre fuori portata

Stando a indiscrezioni, sulla cosiddetta lista della spesa di Laporta figurerebbero anche due big dell’Inter targata Antonio Conte: Stefan de Vrij, con il neo presidente blaugrana pronto a sfruttare i suoi ottimi rapporti con Mino Raiola, e a quanto pare Nicolò Barella. Non Lautaro? Sembra che l’argentino sia stato ormai scavalcato da altri profili, vedi quello di Sergio Aguero e Memphis Depay, entrambi in scadenza con City e Lione.

I tifosi interisti, almeno per ora, non devono comunque temere di perdere de Vrij e Barella, dato che il Barcellona non è finanziaramente nelle condizioni di soddisfare le richieste del club di viale della Liberazione. Richieste elevate, 50-55 milioni per il centrale olandese e non meno di 65-70 milioni per la mezz’ala sarda, per un totale tra i 115 e i 125 milioni.