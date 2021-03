Inter: partita perfetta a livello difensivo per i nerazzurri che battono l’Atalanta nonostante un Arturo Vidal lontano dalla forma migliore

L’Inter batte l’Atalanta 1-0 e torna a +6 sul Milan in campionato. Quella della squadra di Antonio Conte è stata una vittoria tattica e di sacrificio che ha portato i nerazzurri al settimo successo consecutivo in campionato, forse il più importante della stagione fino a qui contro la squadra decisamente più in forma della Serie A. I nerazzurri non hanno creato tanto ma quel poco è bastato per portare a casa i 3 punti grazie ad un match tatticamente perfetto.

Inter, perfezione difensiva: perché Eriksen deve essere titolare

Conte ‘alla Mourinho‘. Senza essere blasfemi, a livello tattico ieri il leccese ha ricordato le partite preparate dal portoghese eroe del Triplete. Grazie ad una difesa di ferro e a tanto cinismo sottoporta, (un solo tiro nello specchio che è bastato a stendere l’Atalanta) i nerazzurri sono usciti con il sorriso da ‘San Siro’. La ‘Beneamata’ non ha subito praticamente niente – due nette palle gol della ‘Dea’ su calcio d’angolo ma ben poco altro. L’Inter, che ha avuto due super occasioni buttate da Lukaku non nella sua serata migliore, principalmente l’ha preparata in modo tale da non subire troppo dai bergamaschi che in campo aperto fanno la differenza più di qualunque altra squadra in Italia.

Ma, tralasciando la tattica, Conte ha fatto degli errori? No. Per quanto Arturo Vidal abbia fatto fatica, l’idea di inserire il cileno dal 1′ al posto di Eriksen per coprire di più aveva senso. Il danese, però, subentrato nei primi minuti del secondo tempo, ha dimostrato per l’ennesima volta quanto sia indispensabile per questa squadra. L’ex Tottenham è da sempre un giocatore pieno di qualità – suo l’angolo da cui arriva il gol di Skriniar – e adesso sembra anche aver trovato la forma migliore regalando a Conte ciò che l’ex Chelsea gli aveva sempre chiesto, ovvero intensità e copertura difensiva. Ormai è una certezza. Se ce lo avessero detto qualche settimana fa, probabilmente, avrebbe riso anche il Ct della Danimarca…