Inter: Andrea Stramaccioni ha parlato con soddisfazione del match vinto contro l’Atalanta nel giorno del compleanno dei nerazzurri. I dettagli

Andrea Stramaccioni, ai microfoni di ‘Radio Nerazzurra’, ha parlato del match vinto dall’Inter ieri sull’Atalanta a ‘San Siro (1-0). L’ex tecnico della ‘Beneamata’ trova il momento della squadra di Conte davvero splendido:

“Scudetto? Vedo una squadra che sta compiendo un capolavoro. E’ una squadra tosta, compatta a cui è difficilissimo fare gol. Vedere uno come Sanchez entrare e correre dietro al terzino significa che c’è un grande gruppo. Non so come andrà a finire, ma sta facendo un grande cammino e spero sia l’inizio di un percorso“.