Calciomercato Inter: i nerazzurri avrebbero intenzione di rinforzarsi anche in mediana in vista della prossima stagione. I dettagli

L’Inter non può fare mercato in questo momento, ma Marotta e colleghi non hanno alcuna intenzione di fermarsi proprio adesso che la squadra di Antonio Conte inizia a raccogliere risultati importanti. In vista dell’estate, alcuni giocatori potrebbero lasciare i nerazzurri: ad esempio, Vidal potrebbe essere sostituito da Allan.

Calciomercato Inter, torna di moda Allan: i dettagli

Torna di moda Allan. Il giocatore ex Napoli piace da tempo all’Inter ed è gradito anche da Conte. Per la prossima stagione sarebbe il rinforzo giusto in mediana per i nerazzurri, soprattutto se dovesse lasciare Arturo Vidal. Il centrocampista cileno fino a qui ha decisamente deluso le aspettative. L’ex Barcellona sta disputando una stagione negativa e potrebbe dire addio alla ‘Beneamata’ in estate – Marotta e colleghi sarebbero disposti a lasciarlo andare via addirittura a zero causa ingaggio pesante.

Per questo motivo, il club vorrebbe virare su Allan. Pagato 25 milioni dall’Everton, ai ‘Toffees’ non si sta trovando bene e non gli dispiacerebbe fare ritorno in Italia. Il ‘Biscione’ potrebbe provare a strapparlo al club di Liverpool per una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro (circa 15) più una contropartita di buonissimo spessore quale Matias Vecino.