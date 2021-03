Calciomercato Inter: un grande attaccante potrebbe lasciare il suo club in estate e i nerazzurri sono tra le squadre pronte ad approfittarne

Passata una delle sfide più delicate della stagione, contro l’Atalanta, i nerazzurri se la vedranno contro il Torino domenica alle 15 in un match comunque da non sottovalutare. Perché se la squadra di Antonio Conte ha bisogno di punti, questo vale anche (o meglio, soprattutto) per i ‘Granata’ terzultimi in Serie A e a grande rischio retrocessione. Il club piemontese, tra le altre cose, potrebbe essere protagonista quest’estate di una cessione davvero illustre: quella di Andrea Belotti. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato, addio Belotti: su di lui anche l’Inter

Andrea Belotti via dal Torino. Questa l’indiscrezione di ‘Tuttosport’ che vede il rinnovo di contratto del ‘Gallo’ davvero lontano. Il centravanti classe 1993 è in scadenza nel 2022 e non ha al momento lanciato alcun segnale d’interesse per prolungare con i ‘Granata’ che, peraltro, non gli hanno ancora proposto niente. Il motivo? Cairo e colleghi non sarebbero convinti di rimanere in Serie A.

Poche ambizioni dunque per il club piemontese, con l’attaccante italiano che potrebbe lasciare in estate la squadra con cui è legato dal 2015. Le pretendenti di certo non mancano. Milan (in pole e interessato da anni al giocatore), ma anche Inter, Roma, Napoli e Atletico Madrid su tutti.