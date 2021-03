Serie A, 27esima giornata | Designato l’arbitro di Torino-Inter

Le ultime news Serie A mettono in evidenza il nome dell’arbitro che dirigerà Torino-Inter valevole per la 27esima giornata di campionato

Dopo la fondamentale vittoria contro l’Atalanta, l’Inter sfiderà il Torino, match valido per la 27° giornata di Serie A, in trasferta allo stadio ‘Olimpico Grande Torino’. I nerazzurri cercano altri tre punti per tentare la definitiva fuga sul Milan. L’arbitro del match sarà Paolo Valeri che verrà assistito da Ranghetti e Lo Cicero. Di Martino agirà da quarto uomo. Al Var ci saranno Fabbri e Mondin.

Il bilancio con il fischietto di Roma, per i ‘Granata’, non è per niente superlativo. In 16 match, è arrivata solo una vittoria per i piemontesi. Poi undici pareggi e quattro sconfitte. Per i nerazzurri, invece, la storia è diversa: in 33 match guidati dal direttore di gara, sono arrivate 17 vittorie, nove pareggi e ‘sole’ sette sconfitte.