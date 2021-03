By

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Joao Mario, attualmente in prestito allo Sporting CP. Proprio i portoghesi stan provando a prenderlo a titolo definitivo

Lo Sporting CP si muove per l’acquisto a titolo definitivo di Joao Mario. Il portoghese sta disputando un’ottima stagione con la maglia dei ‘Leos’, lanciatissimi verso la conquista della Liga Nos (la seconda, il Braga, è nove punti dietro), e per questo il club lusitano è intenzionato a mettere le mani sul suo cartellino una volta per tutte.

Calciomercato Inter, offerta respinta per Joao Mario. Ma…

‘Spaventato’ dall’interesse del Valencia, il quale avrebbe già preso contatti con l’agente del calciatore Federico Pastorello (i rapporti sono ottimi, al ‘Mestalla’ ha appena portato Cutrone), lo Sporting è passato dalle parole ai fatti presentando all’Inter la prospettiva di una offerta da 7 milioni di euro più bonus. Stando ad ‘A Bola’, però, i nerazzurri hanno risposto picche, pur spalancando un portone alla cessione del classe ’93 a titolo definitivo, il cui contratto scade nel giugno 2022. Considerata pure la volontà dello stesso Joao Mario di restare a Lisbona, dove si è rilanciato, la trattativa appare destinata a concludersi in maniera positiva per tutte le parti in causa.