Il Monza di Galliani e Berlusconi prosegue la propria cavalcata verso la promozione. In caso di arrivo in Serie A potrebbero mettere gli occhi in casa Inter

Se in Serie A a guidare la classifica c’è l’Inter di Conte che lotta per il titolo davanti al Milan di Pioli, non è da meno la cadetteria. La Serie B è infatti sempre più avvincente con diverse squadre che stanno combattendo strenuamente per un posto promozione: dall’Empoli al Monza passando per Salernitana e Venezia. Una sfida che probabilmente si risolverà solamente nelle ultime giornate e che Galliani e Berlusconi sperano si concluda proprio a favore dei brianzoli. Il club dell’ex duo milanista ha infatti ambizioni di vertice ed è già al lavoro per il calciomercato della prossima annata, ponderando possibili colpi da mettere a segno in caso di promozione in Serie A. Per tutte le news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, doppio affare col Monza: Agoume e Pirola

In caso di arrivo del Monza in massima serie il mirino potrebbe spostarsi ancora una volta in casa Inter. Tra le possibili priorità dei brianzoli ci sarebbe l’acquisto a titolo definitivo del giovane Lorenzo Pirola, difensore classe 2002 in prestito proprio dai nerazzurri, che nonostante le poche presenze sta finalmente diventando un calciatore importante per la squadra di Brocchi.

Stando a quanto sottolineato dai colleghi di ‘SeriebNews.com’ si potrebbe però trattare di una doppia operazione, con Galliani che avrebbe messo nel mirino anche Lucien Agoume. Il centrocampista al momento è in prestito allo Spezia e seppur da comprimario sta iniziando ad accumulare esperienza importante in vista del prossimo futuro. Il mediano transalpino è però valutato dall’Inter intorno ai 10 milioni di euro.