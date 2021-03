Le dichiarazioni rilasciate da Eriksen prima del match Torino-Inter valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie A

“All’Inter sono molto felice”, ha detto Eriksen prima di Torino-Inter. Diventato uno dei punti fermi della squadra di Conte dopo che per mesi è stato in procinto di partire, il danese oggi partirà dalla panchina a vantaggio di Gagliardini perché in settimana ha avuto un piccolo fastidio al ginocchio.

LEGGI ANCHE >>> Inter, ESCLUSIVO ag.Kossounou: “E’ un difensore completo”. Poi ‘apre’ alla Serie A

“Ora sto bene – ha spiegato Eriksen al microfono di ‘Sky Sport’ – Sono pronto per giocare” quella che non sarà una partita semplice per Lukaku e compagni: “Loro lotteranno su ogni pallone per ottenere qualche punto, questo dovremmo farlo anche noi”.