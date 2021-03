Inter: Camoranesi si è espresso sulla delicata lotta per lo scudetto mettendo i nerazzurri come favoriti numeri un oda qui alla fine

Mauro Camoranesi, ex giocatore della Juventus, ai microfoni di ‘Tuttosport’ si è espresso sulla lotta scudetto parlando di Inter, Milan e anche della ‘Vecchia Signora’ che è ancora in corsa per il titolo da qui alla fine della stagione:

“Juventus? Può riuscire a vincerle tutte da qui alla fine. Però il campionato, a questo punto, può perderlo soltanto l’Inter. Conte è una garanzia per vincere i campionati: le sue sono squadre toste, solide. Milan? Non ho mai creduto alla favola scudetto. Mi aspettavo un calo perché non sono ancora attrezzati per vincerlo”.