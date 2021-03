Inter-Sassuolo: l’ex presidente della Figc Carlo Tavecchio ha parlato del match tra nerazzurri ed emiliani rinviato a data da destinarsi

Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Tuttomercatoweb' in cui si è espresso sul rinvio del match Inter-Sassuolo spiegando che in questo modo il sistema non può funzionare, non solo per la questione Covid ma anche per la gestione generale del calcio italiano.

Inter-Sassuolo, Tavecchio: “Così è difficile. Il calcio non conta per i vertici”

“Situazione Inter-Sassuolo? Ci vorrebbe un indirizzo nazionale, così diventa difficile. Se un’Asl decide di non far giocare una partita e ognuno decide per proprio conto poi succede questo. I vertici? Questo mondo è stato dimenticato. Nessuno dà più un euro. Lo stato non conosce il sistema del calcio, basti pensare che l’ex Ministro dello Sport per sua stessa ammissione non sapeva niente fino al momento in cui ne ha fatto parte in maniera attiva“.