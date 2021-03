Le ultime news Inter mettono in evidenza l’esito dei tamponi a cui si è sottoposto ieri il gruppo squadra dopo la positività di de Vrij e Vecino

Buone notizie per l’Inter. L’esito dei tamponi a cui si è sottoposto ieri il gruppo squadra, dopo le positività di de Vrij e Vecino, ha dato esito negativo.

Scongiurato quindi per ora l’esplosione di un vero e proprio focolaio Covid all’interno della squadra allenata da Antonio Conte, che ricordiamo domani sera non scenderà in campo contro il Sassuolo. Il match valevole per la 28esima giornata di Serie A è stato rinviato a data da destinarsi, probabilmente al prossimo 7 aprile.