Le ultime news Inter mettono in evidenza le parole di Fabrizio Biasin in merito alla possibile esistenza di nuovi positivi al Covid fra i nerazzurri

Intervenuto alla diretta di CMIT TV, il giornalista di fede interista Fabrizio Biasin ‘spaventa’ gli stessi tifosi nerazzurri parlando di possibili nuovi ‘casi’ Covid nell’Inter, per quello che diverrebbe un vero e proprio focolaio: “Attenzione a quello che succederà domani (oggi, ndr) o dopodomani (domani, ndr) perché potrebbero uscire altri nomi – le parole di Biasin alla Tv di Calciomercato.it – Il discorso è molto semplice. Domenica D’Ambrosio viene allontanato dal gruppo squadra perché non ha sintomi. Ieri viene allontanato Handanovic, poi de Vrij e Vecino“, con l’ATS di Milano che dispone alla fine per il divieto di disputa della gara col Sassuolo originariamente in programma domani sera.

Inter-Sassuolo rinviata, Biasin: “Conte avrebbe giocato volentieri”

“A me sembra chiaro ed evidente che il rischio che ci sia qualche altro caso sia importante – ha sottolineato Biasin – Non mi stupirei affatto se dovesse uscire qualche nuova positività. Conte? Detto tra noi – ha risposto in conclusione – io credo che avrebbe giocato volentieri in questo momento anche con delle assenze”. Inter-Sassuolo potrebbe essere recuperata mercoledì 7 aprile, nella stessa data quindi dell’ormai famosa Juventus-Napoli.