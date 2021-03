Inter: continuano le polemiche tra i nerazzurri e il sindaco di Milano Sala riguardo al progetto del nuovo stadio di Milano. I dettagli

Dopo il botta e risposta di ieri, con tanto di comunicato dell'Inter, il sindaco di Milano Beppe Sala torna a parlare dei nerazzurri ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'. Il primo cittadino del capoluogo lombardo replica alla 'Beneamata' spiegando che, in assenza di chiarezza in società, è difficile portare avanti il progetto del nuovo stadio in comune con il Milan.

Inter, Sala: “Sono preoccupato, voglio solo capire chi guiderà i nerazzurri in futuro”

“La reazione dell’Inter alle mie parole sul nuovo San Siro mi ha sorpreso: sono dispiaciuto in quanto sindaco e tifoso nerazzurro. Io voglio il bene di Milano. Lo stadio è una buona opportunità per la città ma come faccio a non essere preoccupato? Non sono io che lo dico ma in questo momento gli investimenti originati dalla Cina in alcuni settori come il calcio sono in difficoltà. Io sto solo chiedendo informazioni all’Inter: stiamo discutendo di una partnership e voglio sapere chi è e chi sarà il mio partner“.