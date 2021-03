Comunicato Inter: questa la risposta alle dichiarazioni del Sindaco di Milano Beppe Sala

Inter, dopo le dichiarazioni del sindaco Sala sul futuro del progetto stadio di San Siro è arrivata pronta la risposta da parte della società nerazzurra che non ha gradito le parole del primo cittadino della città lombarda

INTER COMUNICATO UFFICIALE/ Il sindaco di Milano Beppe Sala, in merito alla questione dello stadio San Siro aveva dichiarato: “Penso che finché in particolare l’Inter non chiarirà il suo destino per noi le cose devono essere necessariamente ferme“. Pronta la replica della società nerazzurra che, in merito a queste sue parole, ha risposto tramite il sito ufficiale del club.

Questa la reazione: “FC Internazionale Milano ha una storia gloriosa ultracentenaria.

Esisteva prima del Sindaco Sala e continuerà ad esistere anche al termine del suo mandato.

Troviamo le dichiarazioni del Sindaco di Milano offensive nei confronti della Proprietà, irrispettose verso la storia e la realtà del Club e i suoi milioni di tifosi a Milano e in tutto il mondo nonché irrilevanti rispetto all’attuale iter amministrativo del progetto Un Nuovo Stadio per Milano.

Se dovesse essere confermato che l’Inter e la Proprietà non sono gradite all’attuale amministrazione, sapremo prendere le decisioni conseguenti.