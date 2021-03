Tarkovic: “L’assenza di un giocatore con le qualità di Milan Skriniar è una grande perdita”

Inter, l’allenatore della Slovacchia ha voluto rimarcare l’importanza che ha Milan Skriniar all’interno della formazione e come la sua assenza sia pesantissima. Ma il calciatore nerazzurro non sarà l’unico a dover dare forfait

INTER ALLENATORE SLOVACCHIA SU SKRINIAR/ La regola dello spettacolo dice che deve continuare e anche il calcio deve sottostare a questo principio. Le qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar alla fine del 2022 non potevano essere spostate, come è successo per il Sudamerica, ma gli allenatori della nazionali devono fare a meno di giocatori importanti causa covid-19. Il tecnico della Slovacchia Stefan Tarkovic ha voluto spiegare la situazione della sua squadra che, oltre a dover fare a meno di Marek Hamsik, non avrà nemmeno il portiere Marek Rodak e il difensore Milan Skriniar. L’allenatore ha voluto dare il suo parere in vista della partita con Cipro intervistato da Sport24.sk e ha detto: “Dal punto di vista di ogni slovacco, l’assenza di un giocatore con le qualità di Milan Skriniar è una grande perdita. Per tutte le altre news di calciomercato e non sui nerazzurri CLICCA QUI.

Per quanto riguarda la situazione di Pekarík, Duda e Bénes, comunichiamo con tutti e tre. Abbiamo già parlato con l’Hertha, oltre che con l’Augsburg. Anche se non lo possiamo comunicare ancora ufficialmente, saranno disponibili per almeno una partita”.