Vidal messaggio su Instagram: “Inizio la mia seconda tappa senza stampelle”

Inter, il centrocampista Arturo Vidal ha già eliminato le stampelle e scalpita per tornare in campo magari già con il Bologna il prossimo 3 aprile. Il calciatore ha postato un messaggio sul suo profilo Instagram per mostrare tutta la sua vitalità e contentezza

INTER VIDAL AGGIORNAMENTO/ La sua stagione in nerazzurro non è stata pienamente positiva, ma il centrocampista dell’Inter ed ex Barcellona Arturo Vidal non è uno che molla tanto facilmente. Il calciatore, dopo l’intervento al ginocchio effettuato lo scorso 12 marzo, ha già tolto le stampelle ed è pronto a tornare in campo per cercare di essere disponibile già per la sfida con il Bologna, prevista per il 3 aprile. Il calciatore ha voluto postare sul suo sito Instagram un messaggio per i tifosi, per spiegare la situazione e la sua voglia di tornare per dare il suo contributo alla squadra e ai suoi compagni.

Queste le sue parole: “Inizio la mia seconda tappa senza stampelle, più forte e felice che mai!”. Questa sua caratteristica ha spinto il tecnico Antonio Conte a richiederlo sin dal suo insediamento sulla panchina nerazzurra, purtroppo come per Nainggolan con Spalletti il rendimento del giocatore non è stato pienamente soddisfacente, nonostante non abbia mai fatto mancare il massimo impegno.