Inter: Fabio Capello ha parlato di Antonio Conte, dello scudetto e del match rinviato tra i nerazzurri e il Sassuolo a data da destinarsi

Fabio Capello, ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’, ha detto la sua sullo scudetto, su Antonio Conte e su Inter-Sassuolo che, a causa dei casi di Covid nei nerazzurri, è stata rinviata a data da destinarsi. Le sue parole:

LEGGI ANCHE>>> Inter, dal Covid alle pressioni delle nazionali | Conte non ci sta

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro | Manca il ‘tassello Marotta’, i dettagli

“Conte? E’ un grande allenatore perché ha saputo fare marcia indietro, è tornato a un calcio più efficace, razionale e si è ricreduto su alcuni giocatori. È segno di intelligenza. E secondo me si è preso lo scudetto. Inter-Sassuolo rinviata? Quella di Pirlo è una polemica nemmeno troppo velata, ma dietro una polemica c’è sempre un fondo di verità. In Italia sono successe cose che altrove non sono accadute. Ma noi italiani siamo fatti così, e non solo nel calcio”.