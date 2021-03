Moglie D’Ambrosio: “State tranquilli. Danilo si sta riprendendo e in famiglia siamo tutti negativi”

Inter, la moglie del difensore Danilo D’Ambrosio ha voluto informare sulle condizioni del giocatore. Fortunatamente sembra che sia già sulla via della guarigione e nessuno in famiglia sia stato contagiato

INTER D’AMBROSIO AGGIORNAMENTO/ Purtroppo nel calcio le polemiche sono sempre all’ordine del giorno, ma magari sarebbe più opportuno pensare alla salute delle persone e quindi anche dei giocatori che sono stati colpiti da questo virus subdolo che ormai da un anno sta danneggiando il mondo, non solo per le vittime ma anche per tutto quello che sta portando, piuttosto che stare a fare polemiche sterili per il rinvio di una partita, tra l’altro visto quello che è successo..

A ricordare che ci sono delle persone ammalate, ci ha pensato la moglie del difensore Danilo D’Ambrosio Enza De Cristofaro, tramite il profilo Instagram. La compagna del giocatore nerazzurro ha voluto informare i veri tifosi e non solo quelli interisti, sulle condizione del calciatore, che fortunatamente sembra sia già verso la via della guarigione. Queste le sue parole tramite il profilo: “Ragazzi, state tranquilli. Danilo si sta riprendendo e in famiglia siamo tutti negativi”. Speriamo di ricevere le stesse buone notizie anche sugli altri tre calciatori risultati positivi e che non ci siano complicazioni.