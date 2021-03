Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sulle dichiarazioni di Leandro Paredes che ha parlato della sua scelta di rimanere al Paris Saint-Germain

Avrebbe potuto vestire la maglia dell’Inter nella passata estate, nell’ambito di uno scambio con Marcelo Brozovic, invece Leandro Paredes è rimasto al Paris Saint-Germain. L’arrivo del connazionale Pochettino al posto dell’esonerato Tuchel, ha poi permesso al centrocampista argentino di diventare finalmente un punto fermo o quasi della formazione parigina in cui è approdato nel gennaio 2019 per circa 40 milioni di euro. Per tutte le altre news di calciomercato e non sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, no di Paredes: “Fiducia del management e sono rimasto al Psg”

Secondo ‘TF1’ lo scambio Brozovic-Paredes tra l’Inter e il club transalpino alla fine non si è fatto anche a causa della decisione dell’ex Roma di proseguire la sua esperienza a Parigi. A confermarlo è stato lo stesso Paredes a ‘Telefoot’, trasmissione proprio della sopracitata emittente francese: “Ciò che mi ha fatto restare è la fiducia del management, dei miei compagni di squadra – le parole del classe ’94 – Mi hanno chiamato per chiedermi di restare. Questo mi ha confortato nella mia decisione