L’uomo del momento in casa Inter è sempre Romelu Lukaku. Il centravanti belga potrebbe finire anche nel mirino dell’Atletico Madrid

I numeri do Romelu Lukaku parlano da soli. Il centravanti belga ha trovato la sua dimensione all’Inter, arrivando a mettere in campo la massima espressione del proprio calcio esaltato dagli schemi di Antonio Conte, che lo ritiene imprescindibile. Bomber principe dei nerazzurri nella corsa scudetto, l’ex Manchester United potrebbe però finire al centro di ulteriori voci di mercato con l’arrivo della prossima sessione estiva. Lukaku piace sempre in Premier e si è lungamente parlato anche del Manchester City di Guardiola, ma l’ultima insidia potrebbe arrivare dalla Liga.

Calciomercato Inter, Lukaku nel mirino: Simeone prepara lo scambio

In Spagna va valutata la posizione dell’Atletico Madrid. In caso di permanenza ai ‘Colchoneros’, Diego Simeone chiederebbe l’acquisto di un grande bomber anche perché incerta la permanenza di Luis Suarez. L’uruguaiano ha vissuto fin qui un’ottima stagione, ma età, ingaggio ed eventuali problemi fisici potrebbero non giocare a suo favore.

L’Atletico potrebbe provare ad accontentarlo offrendo all’Inter 50-60 milioni di euro cash più il cartellino di Renan Lodi, terzino mancino brasiliano da loro valutato sui 35-40 milioni di euro. Un maxi affare che così facendo risolverebbe anche il dilemma della corsia sinistra della squadra nerazzurra, che in estate a prescindere dovrà operare nel ruolo.