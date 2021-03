Inter: dal via libera all’Ats fino alla convocazione in nazionale per Romelu Lukaku che potrebbe addirittura giocare. Tutti i dettagli

Arrivato il via libera arrivato dall’Ats di Milano per ben sette giocatori che, aspettando l’ok per Sensi, Barella e Bastoni, accetteranno le convocazioni delle proprie selezioni. Uno di questi è Romelu Lukaku, già partito per raggiungere i propri compagni. L’attaccante interista si è già sottoposto ai test anti-Covid che per fortuna hanno avuto nuovamente esito negativo.

Secondo quanto riportato da ‘Hln.be’, il giocatore può disputare tutte e tre le partite che vedranno il Belgio impegnato per le Qualificazioni per i Mondiali in Qatar del 2022 contro Galles, Repubblica Ceca e Bielorussia. L’Inter avrebbe preferito che il centravanti nerazzurro non prendesse parte ai match per non rischiarlo in vista del delicato finale di stagione. Nulla da fare, però: per lui come per altri sei giocatori della ‘Beneamata’ sparsi per il Mondo.