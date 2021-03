Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Antonio Conte e la sua non sicura permanenza alla guida dei nerazzurri. Potrebbe restare in Italia

Qualche settimana fa Conte ha in pratica detto che gli piacerebbe rimanere alla guida dell’Inter oltre questa stagione, rispettando di fatto il contratto in essere che ha come scadenza giugno 2022. Si è ipotizzato pure un possibile rinnovo, con ‘spalmatura’ del suo ingaggio che l’anno prossimo dovrebbe addirittura salire a 13 milioni di euro netti. Stamane invece ‘Tuttosport’ non dà per certa la sua permanenza sulla panchina nerazzurra, con il tecnico che potrebbe dire addio qualora non gli venissero garantiti investimenti – che adesso non può aver garantito visti i problemi societari – importanti sul calciomercato.

Calciomercato Inter: Conte tra Premier, Serie A e ritorno in Nazionale

Conte potrebbe far ritorno in Premier, dove è molto stimato da Manchester United e Tottenham, ma il quotidiano torinese non esclude che possa restare in Italia. Le pretendenti all’allenatore interista sarebbero due, Roma e Napoli. Entrambe cambieranno guida tecnica alla fine della stagione – i giallorossi provarono a prenderlo già due stagioni fa – tuttavia non hanno il potenziale economico per convincere Conte a ‘sposare’ un progetto. Noi non escluderemmo invece un ritorno in Nazionale dopo gli Europei, nel caso ovviamente dovessero andare in maniera negativa per l’Italia di Mancini.