Un occhio in Italia e l’altro in Spagna per l’Inter che potrebbe incrociare il proprio destino in sede di calciomercato anche con il Napoli e l’Atletico Madrid

Tra le squadre attualmente più in forma del campionato c’è sicuramente il Napoli, tornato finalmente vincente dopo una lunga parentesi negativa. Due successi in fila contro avversari diretti per la corsa alla Champions come Milan e Roma, che hanno messo in evidenza anche il ritorno ai suoi livelli di Fabian Ruiz, polivalente centrocampista spagnolo dal grande talento e l’enorme potenziale ancora da esprimere. L’ex Betis ha vissuto mesi difficili ma ora è tornato sulla cresta dell’onda offrendo con Zielinski e Demme qualità e quantità alla mediana di Gattuso. Ciononostante dalla Spagna si continua a parlare di una sua cessione. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Ruiz nel mirino dell’Atletico: piace a Conte

Secondo quanto sottolineato da ‘Todofichajes.com’ il desiderio di Ruiz è quello di lasciare il Napoli quest’estate e a differenza di poco più di un anno fa, l’addio è possibile dopo la frattura dei mesi scorsi. Con Real e Barcellona fuori dai giochi è l’Atletico Madrid a spingere per l’ex Betis ed ha già sondato l’ambiente del centrocampista per la sua firma, ottenendo una risposta affermativa. Per il ragazzo è una priorità far ritorno in Spagna, mentre il Napoli pensa di guadagnare almeno 50 milioni di euro dal suo addio.

Il ragazzo è in attesa dell’accordo tra le due società e Andrea Berta, direttore sportivo, spera di concludere quanto prima la trattativa. Al contempo in Italia Fabian Ruiz piace proprio all’Inter ed in particolare a Conte che dovrà battere nel caso la concorrenza forte dei ‘Colchoneros’ di Simeone.