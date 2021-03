Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Arturo Vidal al centro di rumors che lo danno nel mirino di diversi club, in primis del Marsiglia

I prossimi tre mesi potrebbero essere anche gli ultimi di Arturo Vidal con la maglia dell’Inter. Reduce dall’operazione al menisco, col rientro che potrebbe arrivare già dopo la sfida col Bologna, il centrocampista cileno ha deluso le attese perdendo di fatto anche la maglia da titolare. Con Conte il feeling non sembra più quello di un tempo, così il classe ’87 potrebbe chiudere la sua avventura in nerazzurro già alla fine di questa stagione.

Calciomercato Inter, contatti tra Vidal e il tecnico: affare impossibile perché…

Flamengo e Galatasaray le new entry per Vidal, tuttavia l’interesse più forte nei suoi confronti sembra essere sempre quello del Marsiglia, allenato dal suo ex CT Sampaoli. Come riporta ‘Canal+’, il neo presidente dell’OM Pablo Longoria ha confermato i contatti telefonici tra Vidal e lo stesso Sampaoli, sottolineando però che l’arrivo dell’interista è praticamente “impossibile” a causa del suo elevato ingaggio. Parliamo di circa 6 milioni di euro netti, una cifra fuori portata per il club transalpino. L’Inter potrebbe anche accettare di lasciarlo andare a zero, come del resto è giunto l’estate scorsa, seppur con il suo addio prima dei due anni perderebbe i benefici del Decreto Crescita.