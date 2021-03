Calciomercato Inter: i nerazzurri pensano al post Handanovic. In tal senso arrivano conferme riguardanti un estremo difenosre in particolare

Continua la ricerca dell’Inter di un portiere per il post Handanovic. Già a partire dalla prossima stagione, il Capitano nerazzurro potrebbe essere sostituito da un profilo più giovane, anche se non è esclusa la sua permanenza per un altro anno – il suo contratto scade nel 2022. Uno dei nomi più caldi per il posto da titolare alla ‘Beneamata’, comunque, è quello di Alex Meret. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, obiettivo Meret: perché è possibile

Arrivano conferme dalla ‘Gazzetta dello Sport’, Alex Meret vuole lasciare Napoli. Il motivo è semplice: il portiere italiano gioca poco con i ‘Partenopei’. Il tecnico Gennaro Gattuso gli preferisce Ospina e proprio per questo la sua permanenza in Campania non è scontata. La dirigenza, comunque, vorrebbe puntare su di lui per il futuro anche se i club a cui piace l’estremo difensore non sono pochi (Everton in Inghilterra, Roma e soprattutto Inter in Italia).

Come spiegato dall’esclusiva di Interlive di qualche mese fa, l’agente del giocatore, Pastorello, spingerebbe per portare il ventiquattrenne nella squadra di Antonio Conte (è lo stesso manager di Romelu Lukaku). L’intesa fra le parti potrebbe essere trovata sulla base di 18 milioni più la cessione di Matias Vecino che al Napoli piace da tempo. Tra ‘Beneamata’ e azzurri, poi, i rapporti sono più che ottimi: affare tutto tranne che impossibile.