Calciomercato Inter: il Barcellona vuole fare un regalo speciale a Ronald Koeman in attacco in vista della prossima stagione. I dettagli

Il Barcellona, dopo aver passato momenti delicati in questa stagione come ad esempio l’uscita dalla Champions League, in campionato sta tenendo un passo veramente importante ed è a soltanto quattro punti dall’Atletico Madrid di Diego Simeone. Per rinforzare la squadra allenata da Ronald Koeman, la dirigenza punta ad acquistare un attaccante di livello in vista della prossima stagione: al tecnico olandese piacerebbe molto Romelu Lukaku. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, addio a Lukaku | Affare da 35 milioni

Calciomercato Inter: Lukaku, Haaland o Depay al Barcellona, ma il budget è limitato

Secondo fonti spagnole, il Barcellona vorrebbe rivoluzionare la rosa per riportare i ‘Blaugrana’ dove meritano di stare, ovvero al top dell’Europa. In ottica 2021/22, l’obiettivo è quello di migliorare il reparto d’attacco della squadra catalana. I nomi sono tre: Memphis Depay, Erling Haaland e Romelu Lukaku. Il primo è il più accreditato per trasferirsi nel club dove risiedono Messi e compagni per un motivo molto semplice: l’allenatore Ronald Koeman lo conosce bene essendo stato ct della Nazionale olandese.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, accordo e addio | Torna in Spagna

Per l’attaccante del Borussia Dortmund, invece, la situazione è più complicata dato che il norvegese è molto vicino al Real Madrid. Lukaku? Il centravanti nerazzurro piace molto a Koeman che lo allenò già ai tempi dell’Everton e di cui ha sempre parlato molto bene. Ad oggi, però, sono tutti obiettivi complicati da raggiungere. I catalani, infatti, ad oggi vivono una crisi economica veramente importante. Difficile quindi arrivare a giocatori del genere – al massimo, il ‘Barça’ potrebbe tentare una proposta di scambio in stile Pjanic–Arthur.