Inter: Romelu Lukaku dopo il gol segnato al Galles si è espresso sulla difesa della nazionale avversaria trovandola decisamente familiare

Romelu Lukaku, ai microfoni di RTBF, ha detto la sua dopo la vittoria casalinga del Belgio contro il Galles, match valido per le Qualificazioni ai Mondiali del 2022. Il centravanti belga ha spiegato che la difesa della Nazionale gallese gli ha ricordato una delle tante presenti in Serie A:

“La difesa del Galles? Non è stato facile, ma in Italia è sempre così e devo dire che sono stati bravi. Non è facile giocare in queste circostanze, ma cerco di non lamentarmi così tanto. Dobbiamo solo continuare così e vincere le prossime due partite”.