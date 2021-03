Inter: l’ex allenatore dei nerazzurri e attuale tecnico del Tottenham José Mourinho risponde a critici e fan di tutto il mondo. I dettagli

Non la migliore stagione della sua carriera da allenatore per José Mourinho che in questo momento, con il suo Tottenham, si trova al sesto posto della Premier League. In un evento organizzato dallo sponsor principale degli ‘Spurs’, l’AIA, il tecnico portoghese si è espresso sugli haters e i fan:

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, il big non lascia ma raddoppia | Scudetto e rinnovo

“Se ho ancora voglia di allenare? Ci sono così tanti ‘Mourinhisti’ in giro per il mondo che lo faccio anche per loro. Critiche? Non credo che nessuno discuterebbe di scienza missilistica con i ragazzi della NASA. C’è invece chi pensa di poter discutere di calcio con uno degli allenatori più importanti. Però è il bello di questo magnifico sport, mi sono abituato e lo apprezzo. Quindi per me va bene”.