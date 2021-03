Brozovic e Lukaku: sono gli unici due nerazzurri nella lista della Top 11

Inter, il sito WhoScored.com ha stilato l’elenco degli undici giocatori con il miglior rendimento a dieci giornate dalla fine, recuperi esclusi. Nella lista figurano due giocatori della squadra di Antonio Conte ma anche calciatori del tutto inaspettati

INTER BROZOVIC E LUKAKU TOP 11/ In questo momento, nonostante la miriade di partite delle diverse Nazionali, che si stanno giocando le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar, i tifosi sono in crisi di astinenza dal campionato. Il sito WhoScored.com ha approfittato della sosta per stilare la classifica dei migliori giocatori, i cosiddetti top 11 di un’ipotetica formazione titolare a 10 giornate dalla fine, escludendo i recuperi. Nella top 11 si trovano anche due calciatori nerazzurri: il centrocampista Marcelo Brozovic e l’attaccante Romelu Lukaku, ma da qui a fine campionato si potrebbero inserire anche altri nerazzurri visto l’ottimo campionato che stanno facendo i vari Bastoni, De Vrij e Skriniar oltre a Barella e Lautaro, per citarne solo alcuni. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Questi invece gli altri nove calciatori che hanno avuto finora il rendimento complessivo migliore: portiere Skorupski, difensori Danilo, Romero, l’ex nerazzurro Godin e Gosens, Chiesa, Milinkovic-Savic e Insigne per quanto riguarda i centrocampisti.