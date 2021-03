Calciomercato Inter: in vista dell’estate i nerazzurri sono intenzionati a risolvere la questione fascia sinistra con un rinforzo adeguato

L’Inter, in vista dell’estate, vuole risolvere la questione riguardante la fascia sinistra. Se nel lato destro la squadra allenata da Antonio Conte è in ottime mani grazie all’acquisto di Achraf Hakimi, non si può dire lo stesso per quello mancino. Il tecnico leccese, infatti, in questa stagione ha ovviato al problema adattando in questo ruolo Ivan Perisic, considerate anche le prestazioni non ottime di Ashley Young.

I nerazzurri, proprio per questo, stanno sondando vari profili in giro per l’Europa per trovare un giocatore in grado di fare la differenza nel 3-5-2 del tecnico leccese. Non solo Emerson Palmieri, Marcos Alonso e Robin Gosens, i nomi sul mercato sono veramente tanti. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, da Kostic a Rose: i nomi per la fascia sinistra

Secondo ‘Tuttosport’, oltre ai soliti Emerson Palmieri, Marcos Alonso del Chelsea e Robin Gosens dell’Atalanta, l’Inter riflette su altri cinque profili sparsi in giro per l’Europa. Piace Filip Kostic dell’Eintracht, classe 1992 che ha un valore di mercato di circa 30 milioni di euro, ma anche Danny Rose, il cui contratto con il Tottenham scade a giugno.

Ai nerazzurri interessano anche giovani di prospettiva come Vitalij Mykolenko della Dinamo Kiev, Owen Wijndal dell’Az e Noah Katterbach in forze al Colonia. Insomma, se non si dovesse arrivare ad un nome blasonato, un’idea valida per la fascia sinistra di certo non mancherebbe.