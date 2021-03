Calciomercato Inter, bye bye Vidal | “Offerta accettata”

Le ultime di calciomercato Inter hanno come protagonista Arturo Vidal. Il cileno brucia le tappe ma intanto, secondo indiscrezioni, ha già detto sì a un altro club

Vidal sta bruciando le tappe. Allenatosi anche lo scorso weekend, il centrocampista cileno potrebbe rientrare in largo anticipo rispetto ai tempi fissati dopo l’intervento al menisco. Indiscrezioni che giungono da Appiano ipotizzano un suo ritorno a disposizione di Antonio Conte per il match contro il Cagliari in programma il prossimo 11 aprile.

Intanto non si placano i rumors di calciomercato riguardo il suo futuro, più precisamente il suo prematuro addio all’Inter già alla fine di questa stagione, nonostante questa possibilità sia stata categoricamente smentita dal suo agente: “Arturo non va da nessuna parte – le parole di Fernando Felicevich – E’ normale che per un calciatore del livello di Arturo ci siano delle proposte, ma per noi non cambia nulla: il suo futuro è sempre nerazzurro, l’unica idea che gli passa per la testa è quella di vincere con questi colori lo scudetto a maggio e provare a conquistare la Champions League la prossima stagione”.

Calciomercato Inter, “accordo Vidal-Marsiglia”

Per Vidal si parla con insistenza ancora del Marsiglia. Secondo il giornalista Cristiano Ruiu, intervenuto nella diretta di ‘Top Calcio24’, il classe ’87 “ha già accettato la proposta del club francese“, allenato dal suo ex Ct Jorge Sampaoli. Il club transalpino potrebbe garantirgli un biennale spalmando il suo ingaggio da 6 milioni, fuori la sua portata. La conditio sine qua non, il via libera dell’Inter alla cessione a costo zero.