Le ultime news Inter mettono in evidenza la guarigione dal Covid di Matias Vecino. Il centrocampista disponibile per la trasferta di Bologna

Buone notizie per Conte. Dopo Handanovic, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, è guarito dal Covid anche Matias Vecino.

Il centrocampista uruguaiano sarà quindi a disposizione del tecnico interista per il match Bologna-Inter in programma sabato sera al ‘Dall’Ara’ e valevole per la 29esima giornata di Serie A. Restano positivi, almeno per ora, gli altri due nerazzurri de Vrij e D’Ambrosio.