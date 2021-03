Calciomercato Inter: per i nerazzurri rimane in bilico la questione rinnovi per molti giocatori. Sono due in particolare i nodi da sciogliere

Con la sosta delle nazionali che sta per terminare, l’Inter si prepara alla volata finale della stagione che la vede davanti a tutti in campionato. Al termine di quest’anno, però, è molto probabile che verranno aperte varie discussioni per il rinnovo di contratto di molti giocatori nerazzurri: tra questi, ci sono anche Ivan Perisic e Marcelo Brozovic. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Perisic fino al 2023 e il ‘caso spinoso’ Brozovic

Tra i tanti i giocatori che dovranno discutere il loro rinnovo di contratto con l’Inter, ci sono anche Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. Entrambi, infatti, andranno in scadenza nell’estate del 2022, ragion per cui già al termine di questa stagione sia il club nerazzurro che i procuratori di entrambi i giocatori molto probabilmente si siederanno al tavolo delle trattative. Per quanto riguarda il mediano della ‘Beneamata’, non è scontato che rimanga a Milano.

Piace a molti club in Europa, e Marotta e soci per un’offerta importante non si opporrebbero – il valore di mercato dell’ex Dinamo Zagabria ammonta a 40 milioni di euro. Perisic, invece, in caso si confermasse ad alti livelli e continuasse a fare bene da esterno sinistro, ruolo in cui è stato adattato dal tecnico Antonio Conte, il club potrebbe pure pensare di rinnovargli il contratto fino al 2023.