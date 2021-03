Le ultime news Inter mettono in evidenza la guarigione dal Covid di Matias Vecino. Il centrocampista disponibile per la trasferta di Bologna

Buone notizie per Conte. Dopo Handanovic, è guarito dal Covid anche Matias Vecino come da ufficialità dell’Inter.

Il centrocampista uruguaiano sarà quindi a disposizione del tecnico interista per il match Bologna-Inter in programma sabato sera al ‘Dall’Ara’ e valevole per la 29esima giornata di Serie A. Restano positivi, almeno per ora, gli altri due nerazzurri de Vrij e D’Ambrosio.