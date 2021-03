Croazia-Malta: probabile turn-over per Brozovic e Perisic che partiranno dalla panchina

Inter, il tecnico della Nazionale croata Dalic sembra intenzionato a far riposare i due giocatori Ivan Perisic e Marcelo Brozovic nella sfida di questa sera a Rijeka contro Malta. Secondo indiscrezioni i due calciatori partiranno dalla panchina

INTER BROZOVIC E PERISIC NAZIONALE/ Dopo le prime due giornate di qualificazione ai prossimi mondiali 2022 in Qatar la Croazia, che è inserita nel gruppo H, dopo aver perso con la Slovenia e vinto solo 1-0 con Cipro, questa sera a Rijeka proverà a riscattarsi contro Malta. Il tecnico Dalic, come stanno facendo anche tanti altri allenatori visto le tre gare da giocare in una settimana, sembra intenzionato a fare un po’ di turn-over. Secondo le indiscrezioni che arrivano dal ritiro della formazione slava, i due giocatori nerazzurri Ivan Perisic e Marcelo Brozovic, potrebbero usufruire di un turno di riposo e partire dalla panchina. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Talento nel mirino: c’è la fila in Serie A, ma non si esclude il ritorno

LEGGI ANCHE >>> Inter su Pablo Rodriguez | ESCLUSIVO parla l’agente

In ogni caso sono comunque disponibili, qualora l’incontro dovesse prendere una brutta piega, visto che la formazione dell’ex Jugoslavia non può permettersi un altro passo falso, per non rischiare una clamorosa non qualificazione ai prossimi mondiali da vice campione del Mondo. In ogni caso, anche se giocare nella propria Nazionale è un motivo di orgoglio per i calciatori, questo riposo per i due giocatori nerazzurri, farà sicuramente piacere al tecnico Antonio Conte, visto che sabato l’Inter avrà una difficile trasferta a Bologna contro la formazione di Sinisa Mihajlovic.