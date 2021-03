Inter: Pif, Suning e il futuro della società nerazzurra. Come stanno le cose e in che direzione sta andando la famiglia del colosso cinese

Con la stagione calcistica che si avvicina sempre di più alla fine, l’Inter si prepara ad una volata scudetto davvero ostica. E anche fuori dal campo, la società nerazzurra si prepara a scoprire il suo futuro che, ad oggi, è più incerto che mai. Dalla pista BC Partners sempre meno calda a Pif, la strada intrapresa da Suning sembra non essere quella della cessione. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Inter, parla Ben Jacobs di BeIN Sports: “Trattativa con Pif chiusa prima di maggio”

Come detto, la pista BC Partners mano a mano che sono passate le settimane si è raffreddata sempre di più a causa della super valutazione di Zhang, che non vuole cedere l’Inter, di un miliardo di euro. Crescono quindi le quotazioni per un prestito. Pif, in tal senso, sta spendendo molte energie come spiegato da Ben Jacobs, inviato di ‘BeIN Sports’:

