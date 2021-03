Lautaro: il Barcellona ha ricominciato a pensare a lui come alternativa ad Haaland

Inter, al Barcellona continua a interessare Lautaro Martinez. Secondo l’emittente radiofonica RAC1 è il calciatore argentino e non l’attaccante belga la possibile alternativa qualora la squadra blau-grana non riuscisse a prendere Haaland

INTER LAUTARO AGGIORNAMENTO/ Dopo che i mass media spagnoli indicavano Romelu Lukaku come possibile rinforzo per il Barcellona qualora, come si vocifera, il Real Madrid riuscisse a prendere Haaland dal Borussia Dortmund, soffiandolo agli eterni rivali, la radio spagnola RAC1 indica invece un altro giocatore. Secondo l’emittente radiofonica, non sarebbe il calciatore belga l’alternativa più probabile della squadra catalana per Haaland, ma un ennesimo ritorno di fiamma per il suo compagno di reparto Lautaro Martinez. In ogni caso, se il club iberico spera di poter prendere dalla società nerazzurra uno dei suoi talenti, non può certo presentare offerte come quelle che si leggono al ribasso, con una parte piuttosto bassa in contanti e il conguaglio con giocatori che interessano poco o di secondo piano.

In ogni caso la società nerazzurra, a prescindere da chi sarà il proprietario a partire dal primo luglio, ha fatto chiaramente capire che difficilmente i big lasceranno Milano, salvo offerte indecenti, che per ora non sembrano arrivare, o richieste da parte dei calciatori di lasciare il club ancora più improbabili.