Southgate: “Ora non ci sono molti numeri nove d’élite. Lukaku, ovviamente, è uno di questi”

Inter, il tecnico della Nazionale inglese Gareth Southgate ha parlato di attaccanti. L’allenatore ha inserito nella lista dei migliori oltre a Kane, Lewandowski e Mbappé anche l’attaccante della squadra nerazzurra Romelu Lukaku

INTER SOUTHGATE INTERVISTA/ Durante la presentazione della sfida di domani sera valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali 2022 in Qatar, il tecnico dell’Inghilterra Gareth Southgate ha parlato di attaccanti, partendo naturalmente da quello che milita nella sua nazionale Harry Kane. Queste le sue parole: “Non ci sono molti numeri nove d’élite al mondo in questo momento. Lukaku, ovviamente, è uno di questi, così come i due ragazzi di cui stiamo parlando (Kane e Lewandowski ndr); suppongo che lo sia stato anche Aguero. Non c’è abbondanza, ci sono molti più attaccanti intercambiabili che possono giocare come centravanti o esterni ed essere comunque devastanti. Penso a Mbappé, che può muoversi da 9 ma è altrettanto efficace se copre più campo”. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Purtroppo per i polacchi, la sfida a distanza tra i due bomber principi europei Kane e Lewandowski non potrà esserci, visto che il calciatore polacco è infortunato e rischia anche di saltare la sfida di andata con il Psg in Champions League con il suo Bayern Monaco.