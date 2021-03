Le ultime di calciomercato Inter mettono in risalto lo scambio che potrebbe fare la Juventus in Premier League. Nel mirino un calciatore che tanto piace ai nerazzurri

Ausilio ci ha provato lo scorso gennaio, offrendo come pedina di scambio Christian Eriksen. Al tempo il danese era fuori dai progetti di Conte, ufficialmente messo in vendita da Marotta. Però non se n’è fatto nulla, evidentemente il Manchester United non era interessato al trequartista ex Tottenham oppure non propenso a disfarsi dell’ex Ajax, finora un autentico flop. Di chi parliamo? Di Donny van de Beek, fantasista olandese ‘pallino’ del Ds dell’Inter e che, come è stato scritto in Inghilterra, avrebbe chiesto allo United di essere ceduto nel prossimo calciomercato estivo dato che Solskjaer non sembra voler puntare su di lui. I nerazzurri potrebbero rifarsi sotto, sempre che la Juve non ci riesca prima…

Calciomercato Inter, van de Beek alla Juventus: tentativo di scambio

Il primo obiettivo in casa ‘Red Devils’ dei bianconeri rimane Paul Pogba, per il quale Paratici e soci potrebbero offrire in cambio Paulo Dybala. Il ‘piano B’ sarebbe proprio van de Beek, che secondo ‘Tuttosport’ la dirigenza juventina tenterebbe di prendere con la medesima formula. Ovvero attraverso uno scambio, in tal caso con Adrien Rabiot.