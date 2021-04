By

In casa Napoli c’è aria di cambiamenti soprattutto in panchina, dove Gattuso dovrebbe salutare. Al suo posto avanza De Zerbi e torna di moda l’ipotesi di scambio con Sensi

Nel fine settimana torna a pieno ritmo la Serie A con la lotta Champions alle spalle dell’Inter che si sta infiammando. Il Napoli è tornato su buoni livelli e proverà a dare del filo da torcere alla concorrenza, prima di effettuare cambiamenti importanti in estate. L’avventura azzurra di Gennaro Gattuso sembra al capolinea, e i partenopei di De Laurentiis dovrebbero così ripartire da un nuovo allenatore. Nello specifico secondo Ilario Di Giovambattista, direttore di ‘Radio Radio’, Roberto De Zerbi sarebbe addirittura “vicinissimo alla panchina del Napoli“. Un cambio che potrebbe innescare anche nuovi movimenti di mercato. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, De Zerbi a Napoli: scambio con Sensi

L’eventuale arrivo di De Zerbi alla corte di De Laurentiis potrebbe consentire a Napoli e Inter di riaprire i dialoghi per Stefano Sensi, in gol ieri con la Nazionale ma che con Conte non ha trovato troppo spazio, complici anche diversi problemi fisici.

Lo stesso club di Suning potrebbe andare ad offrire il regista italiano agli azzurri in cambio di Alex Meret, portiere classe 1997 più volte accostato all’Inter per raccogliere l’eredità pesante di Handanovic. Si tratterebbe in questo caso di uno scambio alla pari con valutazioni sui 27 milioni di euro, anche se il Napoli potrebbe provare a chiedere anche un conguaglio di 10 milioni cash.