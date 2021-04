Inter: dopo il match tra Lituana e Italia c’era preoccupazione per le condizioni di Bastoni a pochi giorni dal ritorno del campionato

Tanta attesa in vista di Bologna-Inter, in programma sabato alle ore 20.45. In primo luogo per scoprire se per il delicato match di Serie A sarà convocabile Stefan de Vrij, negativo al Covid-19 nell’ultimo tampone effettuato, ma anche per capire meglio quali siano le reali condizioni fisiche di Alessandro Bastoni.

LEGGI ANCHE>>> Inter, gol e prestazioni dei nerazzurri in nazionale | Il recap della sosta

Il difensore italiano ieri è uscito dal campo nel finale di Lituania-Italia dopo aver preso una botta alla spalla. Lui, secondo Sky Sport, però sembra stare bene. Sia i tifosi che il club nerazzurro possono dunque stare tranquilli: niente di grave per l’ex giocatore del Parma.